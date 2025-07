Goldman Sachs erhöht AT&S-Anteil: Umsatzsprung und Herausforderungen im Blick!

Am 28. und 29. Juli 2025 veröffentlichte die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG mehrere Stimmrechtsmitteilungen, die auf bedeutende Veränderungen in den Beteiligungen der Goldman Sachs Group, Inc. hinweisen. Diese Meldungen wurden gemäß den Vorschriften des österreichischen Börsegesetzes (BörseG) veröffentlicht und betreffen die Schwellenberührung von Stimmrechten.

Die Goldman Sachs Group meldete am 23. Juli 2025, dass sie ihre Beteiligung an AT&S auf insgesamt 4,38 % erhöht hat, wobei 0,47 % direkt und 3,92 % über Finanzinstrumente gehalten werden. In einer weiteren Mitteilung am 24. Juli 2025 stieg dieser Anteil auf 4,57 %, was eine leichte Erhöhung der direkten Stimmrechte auf 0,49 % und eine Reduzierung der Finanzinstrumente auf 4,07 % beinhaltete. Am 25. Juli 2025 meldete Goldman Sachs schließlich einen Rückgang auf 3,90 %, was auf eine Veräußerung von Stimmrechten hindeutet.