EssilorLuxottica übertrifft Erwartungen: Umsatz von 14 Milliarden Euro!

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen und einen Erlös von über 14 Milliarden Euro erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wenn man konstante Wechselkurse zugrunde legt. Bei Berücksichtigung der aktuellen Wechselkurse fiel das Wachstum mit 5,5 Prozent etwas geringer aus. Der Konzern konnte in allen Regionen, mit Ausnahme von Lateinamerika, von der starken Nachfrage nach seinen bekannten Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban profitieren.

EssilorLuxottica meldete zudem einen bereinigten Gewinn von fast 1,8 Milliarden Euro, was die solide finanzielle Basis des Unternehmens unterstreicht. Die positive Entwicklung wurde insbesondere durch ein beschleunigtes Wachstum in den USA begünstigt, wo der Umsatz signifikant zulegte. Trotz Herausforderungen wie Importzöllen konnte das Unternehmen seine Profitabilität stabil halten, was auf eine robuste Geschäftsstrategie hinweist.