Eckert & Ziegler: Kapitalerhöhung und Aktiensplit für Wachstum im Fokus!

Eckert & Ziegler SE, ein führendes Unternehmen im Bereich der isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie, hat am 28. Juli 2025 bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben. Die Hauptversammlung des Unternehmens beschloss am 18. Juni 2025 eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 42.343.864 Euro, wodurch das Grundkapital von 21.171.932 Euro auf 63.515.796 Euro angehoben wurde. Diese Kapitalerhöhung wurde am 25. Juli 2025 im Handelsregister eingetragen und ist somit wirksam.

Zusätzlich zu dieser Kapitalmaßnahme plant Eckert & Ziegler einen Aktiensplit, um die Liquidität der Aktie zu erhöhen und die Handelbarkeit zu verbessern. Die genauen Details zum Aktiensplit werden in naher Zukunft bekannt gegeben, sobald die Einzelheiten festgelegt sind.