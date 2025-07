Evotec und Sandoz: Strategischer Verkauf in Toulouse für 300 Millionen USD!

Evotec SE und Sandoz AG haben eine nicht-bindende Vereinbarung über den möglichen Verkauf des Just – Evotec Biologics Standorts in Toulouse unterzeichnet. Diese Transaktion, die einen Kaufpreis von etwa 300 Millionen USD in bar sowie zusätzliche technologiebezogene Gegenleistungen, zukünftige Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren umfasst, stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen dar.

Die Vereinbarung ermöglicht es Sandoz, Evotecs fortschrittliche kontinuierliche Herstellungstechnologie für Biosimilars zu nutzen, was die Produktion von Biosimilar-Arzneimitteln effizienter gestalten soll. Der Standort in Toulouse ist seit Juli 2024 vollständig auf Sandoz abgestimmt, was die Transaktion als natürliche Weiterentwicklung der bereits bestehenden Kooperation erscheinen lässt.