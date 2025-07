Heidelberg Materials: Erfolgreiche Rückkäufe und starkes Umsatzwachstum!

Heidelberg Materials AG hat am 28. Juli 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der das Unternehmen über den Fortschritt seines laufenden Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 21. bis 25. Juli 2025 wurden insgesamt 104.822 Aktien zurückgekauft. Die täglichen Rückkäufe und die damit verbundenen Durchschnittskurse variieren, wobei der höchste Kurs am 23. Juli mit 199,53 Euro pro Aktie verzeichnet wurde. Insgesamt belief sich das aggregierte Volumen der Rückkäufe auf etwa 20,77 Millionen Euro. Alle Transaktionen fanden an der Börse XETRA statt.

Parallel zu den Rückkäufen hat Heidelberg Materials im zweiten Quartal 2025 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,2 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um fast acht Prozent auf über eine Milliarde Euro, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Vorstandsvorsitzender Dominik von Achten betonte, dass neben Preisanpassungen vor allem ein striktes Kostenmanagement zur positiven Entwicklung beigetragen hat.