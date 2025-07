GFT Technologies SE: Neues Aktienrückkaufprogramm bis Oktober 2025!

Das gesamte Aktienrückkaufprogramm hat ein Volumen von bis zu 15 Millionen Euro, wobei maximal 2.632.594 Aktien zurückgekauft werden können, was knapp 10 % des Grundkapitals ausmacht. Die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien wurde von der Hauptversammlung am 5. Juni 2025 erteilt und ersetzt die vorherige Ermächtigung von 2020. Diese Ermächtigung erlaubt es der Gesellschaft, bis zum 4. Juni 2030 eigene Aktien zu erwerben.

Am 28. Juli 2025 hat die GFT Technologies SE eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die den Fortgang ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt gibt. Dieses Programm, das ursprünglich am 27. März 2025 angekündigt wurde, wird in einer zweiten Tranche bis spätestens 14. Oktober 2025 fortgesetzt. Im Rahmen dieser Tranche plant GFT den Erwerb eigener Aktien im Gesamtwert von bis zu 9.100.465,41 Euro, was auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 24. Juli 2025 (18,56 Euro) bis zu 490.326 Aktien entspricht. Dies entspricht etwa 1,86 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Der Rückkauf erfolgt über ein unabhängiges Kreditinstitut, das die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig trifft. Dabei sind die Bedingungen des Rückkaufs so gestaltet, dass der Erwerbspreis je Aktie den am Börsenhandelstag ermittelten Kurs nicht um mehr als 10 % über- oder unterschreiten darf. Zudem dürfen an einem Handelstag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Umsatzes in Aktien der GFT Technologies SE erworben werden.

Die GFT Technologies SE verpflichtet sich, die zurückerworbenen Aktien gemäß den Bestimmungen der Ermächtigung zu verwenden und wird die durchgeführten Rückkäufe transparent machen. Informationen zu den Transaktionen werden spätestens am Ende des siebten Handelstags nach der Ausführung veröffentlicht und sind auf der Unternehmenswebsite im Bereich „Investor Relations“ zugänglich.

Zusätzlich wurde am 23. Juli 2025 eine vorläufige Bilanz für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die ein schwaches Umsatzwachstum von 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr zeigt. Die Gesellschaft hat ihre Umsatzprognose für 2025 auf 885 Millionen Euro gesenkt, was 4,8 % unter den ursprünglichen Erwartungen liegt. Trotz dieser Herausforderungen bleiben die langfristigen Wachstumsziele bis 2029 bestehen, was die Investitionsperspektiven der GFT Technologies SE unterstützt.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 18,26EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.