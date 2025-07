Friedrich Vorwerk: Kursziel auf 100 Euro angehoben – Top-Wachstumschancen!

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Friedrich Vorwerk Group SE von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer am Dienstag veröffentlichten Studie hebt Analyst Lasse Stueben hervor, dass das Energieinfrastruktur-Unternehmen alle Erwartungen übertroffen hat. Dies basiert auf den kürzlich veröffentlichten Eckdaten für das zweite Quartal, die eine bemerkenswerte Entwicklung zeigen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Marge das höchste Niveau seit dem Börsengang im Jahr 2021 erreicht hat, was zu einer Erhöhung der Unternehmensziele geführt hat, die über den ursprünglichen Erwartungen liegen.

Friedrich Vorwerk befindet sich in einer ausgezeichneten Position, um von den bevorstehenden Investitionen in das deutsche Energienetz zu profitieren. Diese Investitionen sind Teil der Bemühungen, die Energieinfrastruktur in Deutschland zu modernisieren und auszubauen, was dem Unternehmen zusätzliche Wachstumschancen bietet. Die positive Marktstellung und die starke Nachfrage nach Energieinfrastruktur-Lösungen unterstreichen die strategische Bedeutung von Vorwerk in diesem Sektor.