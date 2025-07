Top Wirtschafts-Highlights: Wichtige Termine für Investoren bis August 2025!

In der kommenden Woche, bis zum 12. August 2025, stehen zahlreiche bedeutende Wirtschafts- und Finanztermine an, die sowohl Unternehmen als auch Investoren in Europa und den USA betreffen. Am Mittwoch, den 30. Juli, beginnen die Berichte mit den Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in Europa sowie den Halbjahreszahlen von HSBC und UBS. Auch deutsche Unternehmen wie BASF, Siemens Healthineers und Mercedes-Benz veröffentlichen ihre Quartalszahlen, die für die Marktanalysen von großer Bedeutung sind.

Der Donnerstag, 31. Juli, bringt eine Vielzahl von Unternehmensberichten, darunter die Ergebnisse von Anheuser-Busch InBev, Deutsche Lufthansa und BMW. Zudem wird der Zinsentscheid der Bank of Japan erwartet, was potenziell Auswirkungen auf die globalen Märkte haben könnte. Auch die Veröffentlichung des BIP für das zweite Quartal in mehreren europäischen Ländern, einschließlich Deutschland und Frankreich, wird für die Marktteilnehmer von Interesse sein.