Palfinger platziert 2,8 Millionen Aktien: 100 Millionen Euro für Wachstum!

Die Palfinger AG hat erfolgreich 2.826.516 eigene Aktien im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung platziert, was 7,5 % des Grundkapitals des Unternehmens entspricht. Der Platzierungspreis wurde auf 35,40 Euro pro Aktie festgelegt, was zu einem Gesamterlös von 100 Millionen Euro führt. Die Transaktion, die am 29. Juli 2025 bekannt gegeben wurde, war stark nachgefragt und mehrfach überzeichnet. Das Closing der Transaktion ist für den 31. Juli 2025 geplant.

Die Erlöse aus dem Verkauf der eigenen Aktien sollen verwendet werden, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Insbesondere plant Palfinger, die Servicestrukturen in Europa und Nordamerika auszubauen, Wachstumschancen in Nordamerika und Asien zu realisieren sowie die Aktivitäten im Verteidigungsbereich zu intensivieren. Zudem wird die Kapitalstruktur des Unternehmens gestärkt, was es Palfinger ermöglicht, an bedeutenden Investitionsprogrammen wie dem Fiskal-Paket Deutschland, Rearm-Europe und dem US Stargate Projekt teilzunehmen.