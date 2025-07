Bundeswirtschaftsministerin Reiche: Deutschland hinkt beim Infrastrukturausbau hinterher!

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat während eines Besuchs im Hamburger Hafen den schleppenden Ausbau der Infrastruktur in Deutschland scharf kritisiert. Auf dem hochmodernen Containerterminal Altenwerder, das für seinen weitgehend automatisierten Containerumschlag bekannt ist, betonte sie, dass Deutschland beim Infrastrukturausbau nach wie vor hinterherhinke. Reiche forderte dringend Maßnahmen zur Senkung der hohen Energiepreise und zur Entlastung der sozialen Sicherungssysteme.

Die Ministerin äußerte Besorgnis über die wirtschaftliche Lage Deutschlands, insbesondere über den Rückgang der Exporte, sowohl in die USA als auch nach China. Dies führe zu einer negativen Handelsbilanz, da Deutschland mehr importiere als exportiere, was sich in einer Rezession widerspiegle. Trotz eines Anstiegs des Containerumschlags im Hamburger Hafen um 9,3 Prozent im ersten Halbjahr, wies die Hafenverwaltung darauf hin, dass ein erheblicher Teil dieses Wachstums auf Leercontainer zurückzuführen sei. Der Export beladener Container in die USA sei um 26,2 Prozent gesunken, während der Import aus den USA nur um 0,4 Prozent zulegte.