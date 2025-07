Intershop: Stimmrechtsanteil steigt – Auszeichnungen und Herausforderungen 2025!

Am 28. Juli 2025 veröffentlichte die Intershop Communications AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung informiert über eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens, die durch die Fälligkeit einer Optionsanleihe (ISIN: DE000A254UA1) am 24. Juli 2025 bedingt ist. Der Mitteilungspflichtige, die Frankfurter Investmentgesellschaft mit variablem Kapital aus Luxemburg, hat nun einen Stimmrechtsanteil von 18,59 % an Intershop, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 16,15 % lag.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung erhielt Intershop am 29. Juli 2025 im Analystenreport „Paradigm B2B Combine 2025“ herausragende Bewertungen. Das Unternehmen wurde in 11 von 12 Kategorien ausgezeichnet und erhielt insgesamt sieben Gold- und vier Silbermedaillen. Dies unterstreicht Intershops Position als führender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen. Besonders hervorgehoben wurde die KI-gestützte Technologie SPARQUE.AI, die als entscheidender Wettbewerbsvorteil gilt, da sie Unternehmen ermöglicht, komplexe und individuelle Anwendungsfälle effizient zu realisieren.