mVISE AG: Strategische Kapitalmaßnahmen für starkes Wachstum 2025!

Die mVISE AG, ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf, hat am 28. Juli 2025 bedeutende strategische Kapitalmaßnahmen angekündigt, um ihre finanzielle Stabilität zu stärken und zukünftige Wachstumschancen zu nutzen. Der Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung für den 16. September 2025 einzuberufen, um eine Herabsetzung des Grundkapitals durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1 sowie eine anschließende Kapitalerhöhung von bis zu 7 Millionen Euro zu beschließen. Diese Maßnahmen sollen es der Gesellschaft ermöglichen, bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen und die finanzielle Basis zu festigen.

Diese Schritte sind Teil einer umfassenden Restrukturierung, die bereits im Februar 2025 mit der Ablösung aller Bankverbindlichkeiten begann. mVISE hat zudem verbindliche Vereinbarungen getroffen, um sämtliche Anleihen in einer Hand zu konzentrieren, was die Verhandlungen über zukünftige Kapitalmaßnahmen erleichtert. CEO Ralf Thomas betont, dass diese Maßnahmen nicht nur die finanzielle Situation stabilisieren, sondern auch das Vertrauen der Investoren stärken sollen.

Darüber hinaus wurde Ralf Thomas für weitere drei Jahre als Vorstand bestellt, was die Kontinuität in der Unternehmensführung sichert. Der Aufsichtsrat lobt seine bisherigen Leistungen und sieht ihn als Schlüsselperson für die zukünftige strategische Entwicklung des Unternehmens. mVISE plant, in naher Zukunft Softwareunternehmen zu akquirieren, wobei der Fokus auf organischem Wachstum und aktiver Unterstützung der Beteiligungen liegen soll.

Insgesamt positioniert sich die mVISE AG durch diese Maßnahmen für eine erfolgreiche Transformation und nachhaltiges Wachstum in einem sich schnell verändernden Marktumfeld.

Die mVISE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,479EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.