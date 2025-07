IWF hebt Wachstumsprognose für Deutschland: Mini-Wachstum in Sicht!

Am vergangenen Sonntag einigten sich die Europäische Union und die USA auf einen Zollsatz von 15 Prozent für die meisten EU-Importe, was eine deutliche Entspannung im Zollkonflikt darstellt. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit einer Erhöhung auf 30 Prozent gedroht. Die neuen Zölle betreffen auch Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte, während für Aluminium und Stahl die Zölle unverändert bei 50 Prozent bleiben.

Der IWF zeigt sich auch optimistischer für die Eurozone, wo die Wachstumsprognose auf 1,0 Prozent angehoben wurde, was 0,2 Prozentpunkte über den bisherigen Erwartungen liegt. Dies ist unter anderem auf das starke Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Irland zurückzuführen, das viele Pharmaprodukte in die USA exportiert hat. Im Vergleich dazu bleibt Deutschland in der Eurozone auf den hinteren Plätzen, während Spanien mit einem Plus von 2,5 Prozent deutlich besser abschneiden dürfte.

Für die Weltwirtschaft hat der IWF die Wachstumsprognose auf 3,0 Prozent angehoben, was einer Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte entspricht. Die Prognose für 2026 liegt nun bei 3,1 Prozent. Auch für die USA wurde die Wachstumsprognose auf 1,9 Prozent angehoben, jedoch warnt der IWF, dass die Nachfrage schneller abkühlen könnte als erwartet.

Die Inflation bleibt ein zentrales Thema, insbesondere in den USA, wo die Zölle die Importpreise erhöhen und somit die Produktionskosten steigen. Unternehmen könnten diese Kosten an die Verbraucher weitergeben, was die Inflation anheizen würde. Der IWF hat seine globale Inflationsprognose minimal auf 4,2 Prozent für dieses Jahr gesenkt.

Die Bundesregierung in Deutschland hofft auf weitere Verhandlungen zur Reduzierung der hohen Zölle auf Stahl und Aluminium, die weiterhin bei 50 Prozent liegen. Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich besorgt über die Auswirkungen der Zölle auf die exportorientierte deutsche Wirtschaft und betonte, dass die Folgen nicht nur Deutschland, sondern auch die USA betreffen werden.

Aluminium wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,67 % und einem Kurs von 2.236USD auf Ariva Indikation (09. April 2025, 13:42 Uhr) gehandelt.