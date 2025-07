Stimmrechtsanteile der DWS Investment GmbH an flatexDEGIRO AG stark schwankend!

Der Hauptinhalt der Mitteilung bezieht sich auf eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die durch die Rückgabe von Aktiensicherheiten bedingt ist. Am 23. Juli 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die den Anteil der Stimmrechte von DWS Investment GmbH an flatexDEGIRO AG auf 4,97 % reduzierte. In der vorherigen Mitteilung betrug der Anteil noch 5,49 %. Dies bedeutet, dass DWS Investment GmbH nun 5.473.995 Stimmrechte hält, was 4,97 % der Gesamtzahl von 110.134.548 Stimmrechten entspricht.

Am 28. Juli 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Der Emittent hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert. Die Mitteilung wurde durch die DWS Investment GmbH, ebenfalls mit Sitz in Frankfurt, übermittelt.

In einer weiteren Mitteilung vom 30. Juli 2025 wurde der Stimmrechtsanteil von DWS Investment GmbH auf 4,60 % gesenkt, was eine weitere Reduktion darstellt. Der Grund für diese Veränderung ist ebenfalls die Rückgabe von Aktiensicherheiten. Die DWS Investment GmbH hält nun 5.064.100 Stimmrechte, was 4,60 % der Gesamtzahl entspricht. Diese Entwicklungen zeigen eine signifikante Abnahme des Stimmrechtsanteils innerhalb weniger Tage.

Zusätzlich wurde am 29. Juli 2025 eine Mitteilung veröffentlicht, in der DWS Investment GmbH erneut einen Anstieg des Stimmrechtsanteils auf 5,50 % vermeldete. Diese Erhöhung resultierte aus dem Erhalt von Aktiensicherheiten durch Eigentumsübertragung. Der Anteil der Stimmrechte betrug in diesem Fall 6.053.038, was 5,50 % der Gesamtzahl darstellt.

Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die darauf abzielen, Transparenz über die Stimmrechtsverhältnisse bei börsennotierten Unternehmen zu schaffen. Die flatexDEGIRO AG hat in den letzten Tagen mehrere Anpassungen in Bezug auf die Stimmrechtsanteile ihrer Aktionäre erfahren, was auf dynamische Veränderungen im Aktionärsstruktur hinweist.

Die flatexDEGIRO AG ist ein bedeutender Akteur im Bereich des Online-Brokerage und bietet ihren Kunden eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an. Die Entwicklungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 26,68EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.