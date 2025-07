Teamviewer überrascht mit starkem Quartalsgewinn – Aktien steigen um 8%

Im zweiten Quartal konnte Teamviewer trotz eines herausfordernden Umfelds in den USA insbesondere bei der Ertragskraft überzeugen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pro-forma) übertraf die Erwartungen der Analysten. Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC hob das solide Wachstum im Bereich der Unternehmenskunden mit großen Verträgen hervor, was zur positiven Entwicklung des Unternehmens beitrug.

Teamviewer hat im vorbörslichen Handel am Dienstag mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn die Aktien des Unternehmens angetrieben. Die Papiere des Softwareanbieters notierten auf der Handelsplattform Tradegate bei 9,95 Euro, was einem Anstieg von fast acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag entspricht. Damit erreichten die Aktien das Niveau der 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend beschreibt.

Die US-Bank JPMorgan bewertete die Quartalszahlen von Teamviewer als neutral und beließ das Kursziel bei 14,50 Euro. Analyst Toby Ogg stellte fest, dass der Umsatz den Erwartungen entsprach, während das operative Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertraf. Im Gegensatz dazu bewertete RBC die Zahlen als positiv und setzte das Kursziel auf 16 Euro. Udomsilpa betonte die starke Dynamik bei den Unternehmenskunden, die trotz der Unsicherheiten in den USA für ein Umsatzwachstum sorgte. Diese Entwicklung stärkt das Vertrauen in die bestätigte Margenprognose des Unternehmens.

Die positive Marktreaktion auf die Quartalszahlen zeigt, dass die Anleger optimistisch in die Zukunft von Teamviewer blicken. Die kontinuierliche Verbesserung der Profitabilität und das Wachstum im Enterprise-Segment könnten das Unternehmen in eine starke Position bringen, um auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich zu sein. Analysten sind sich einig, dass die Dynamik bei den Unternehmenskunden ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Teamviewer ist.

Insgesamt zeigt der Quartalsbericht von Teamviewer, dass das Unternehmen in der Lage ist, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten und die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Die positiven Reaktionen der Analysten und die Kursentwicklung der Aktien deuten darauf hin, dass Teamviewer auf einem vielversprechenden Weg ist, um weiteres Wachstum zu erzielen.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 9,433EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.