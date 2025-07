TAKKT AG: Stimmrechtsänderung und Umsatzrückgang – Was steckt dahinter?

Die TAKKT AG hat am 29. Juli 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb und die Veräußerung von Stimmrechten, wobei FMR LLC, ein in den USA ansässiges Unternehmen, als Mitteilungspflichtiger auftritt. Am 23. Juli 2025 überschritt FMR LLC mit einem Anteil von 8,51 % an den Stimmrechten der TAKKT AG den relevanten Schwellenwert. Dies stellt eine leichte Abnahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 8,54 % lag.

Im Zusammenhang mit den finanziellen Ergebnissen hat TAKKT ebenfalls am 29. Juli 2025 einen Halbjahresbericht veröffentlicht. Der Umsatz der Gruppe fiel im ersten Halbjahr 2025 auf 491,7 Millionen Euro, was einem Rückgang von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die organische Wachstumsrate betrug -6,7 %, wobei die Divisionen Industrial & Packaging sowie Office Furniture & Displays besonders betroffen waren. Die konjunkturelle Unsicherheit und Zollstreitigkeiten führten zu einer zurückhaltenden Nachfrage von Firmenkunden, was sich negativ auf die Auftragsentwicklung auswirkte.