Alzchem Group AG: Starkes Wachstum und positive Prognose für 2025!

Die Alzchem Group AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihren Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und zentrale Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA und Konzernergebnis gesteigert. Der Umsatz stieg leicht auf 287,6 Millionen Euro, was über dem Vorjahresniveau von 286,3 Millionen Euro liegt. Das EBITDA erhöhte sich um 9 % auf 56,5 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 19,6 % entspricht. Der Konzerngewinn wuchs um 14 % auf 30,5 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die starke Nachfrage im Segment Specialty Chemicals zurückzuführen, das seinen Umsatz um 9 % auf 194,6 Millionen Euro steigern konnte. Besonders hervorzuheben ist die Nachfrage nach Kreatinprodukten und die positive Entwicklung im Custom Manufacturing.

Trotz intensiver Investitionen, insbesondere in die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Nitroguanidin, blieb der Free Cashflow mit 30,7 Millionen Euro deutlich positiv, auch wenn er im Vergleich zum Vorjahr (51,4 Millionen Euro) gesunken ist. Der operative Cashflow stieg jedoch signifikant von 63,8 Millionen Euro auf 71,2 Millionen Euro, was durch erhaltene Kundenzuschüsse in Höhe von 51 Millionen Euro begünstigt wurde.