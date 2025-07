Delivery Hero: Morgan Stanley senkt Stimmrechtsanteile auf 4,92 %

Am 28. Juli 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien und Finanzinstrumenten ausgelöst wurden. Der Emittent, Delivery Hero SE, hat seinen Sitz in Berlin und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900C3EX1FZGE48X78 registriert.

Die Mitteilung bezieht sich auf die Aktivitäten von Morgan Stanley, einem in Wilmington, Delaware, ansässigen Finanzdienstleister. Am 22. Juli 2025 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an Delivery Hero. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley belaufen sich auf insgesamt 4,92 %, bestehend aus 2,87 % direkten Stimmrechten und 2,05 % aus Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung sind die Stimmrechtsanteile leicht gesunken, von 5,04 % auf 4,92 %.