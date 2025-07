Astrazeneca überrascht mit Rekordumsatz: Impfstoffe und Krebsmedikamente boomen!

Astrazeneca hat im zweiten Quartal 2023 unerwartet hohe Umsätze erzielt, die vor allem durch den Verkauf von Impfstoffen und Krebsmedikamenten angetrieben wurden. Der Erlös stieg um zwölf Prozent auf nahezu 14,5 Milliarden Dollar (rund 12,4 Milliarden Euro), was die Erwartungen der Analysten, die lediglich mit 14,1 Milliarden Dollar gerechnet hatten, übertraf. Diese positive Entwicklung führte zu einem Anstieg des Aktienkurses in den ersten Handelsminuten nach der Bekanntgabe der Zahlen.

Der Konzern konnte insbesondere in den USA und in Schwellenländern zulegen. CEO Pascal Soriot äußerte sich optimistisch über das anhaltend hohe Wachstumstempo und bekräftigte das Ziel, den Umsatz im Gesamtjahr um einen hohen einstelligen Prozentsatz zu steigern. Für das Jahr 2025 strebt Astrazeneca ein prozentual niedriges zweistelliges Plus beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) an. Im zweiten Quartal stieg das bereinigte EPS nominal um zehn Prozent auf 2,17 Dollar je Aktie, während es wechselkursbereinigt um zwölf Prozent zulegte.