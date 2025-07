Befesa S.A.: Nettogewinn verdoppelt – Optimismus für 2025 bleibt!

Die operative Widerstandsfähigkeit von Befesa zeigt sich in der Fähigkeit, trotz eines gesunkenen Volumens an verarbeitetem EAF-Stahlstaub – das um 10% auf 550.000 Tonnen fiel – die Rentabilität zu steigern. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung lag bei 64%. Die positive Entwicklung wurde durch niedrigere Zinkschmelzlöhne und eine vorteilhafte Zinkpreisabsicherung unterstützt, die die Auswirkungen der Wartungsarbeiten mehr als ausglichen.

Befesa S.A., ein führender Anbieter von Umweltdienstleistungen in der Stahl- und Aluminiumindustrie, hat im ersten Halbjahr 2025 ein starkes finanzielles Ergebnis erzielt. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 40 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 9% auf 112 Millionen Euro stieg. Diese positive Entwicklung ist bemerkenswert, da das Unternehmen mit einem Rückgang des Gesamtumsatzes um 3% auf 602 Millionen Euro konfrontiert war, bedingt durch Wartungsarbeiten in seinen Anlagen.

Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet das Unternehmen eine deutliche Verbesserung, da höhere Stahlstaubvolumina in allen Märkten prognostiziert werden. Dies wird durch hohe Lagerbestände und den Abschluss der meisten Wartungsarbeiten gestützt. In Europa blieben die täglichen Stahlstaublieferungen stabil, was die Robustheit des Geschäftsmodells unterstreicht. In den USA wird die Inbetriebnahme neuer Öfen in Palmerton im zweiten Halbjahr erwartet, was ebenfalls zur Umsatzsteigerung beitragen sollte.

Die Aluminiumsegmente zeigen jedoch Herausforderungen, insbesondere aufgrund der schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie. Das recycelte Volumen an Aluminiumsalzschlacken sank um 4%, während das Volumen der sekundären Aluminiumlegierungen um 8% zurückging. Die Zinkpreise lagen im ersten Halbjahr bei durchschnittlich 2.514 Euro pro Tonne, was einen Anstieg von 3% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Befesa verfolgt weiterhin eine disziplinierte Schuldenpolitik, mit einem Netto-Verschuldungsgrad, der sich auf 2,7 verbessert hat. Das Unternehmen plant, diesen bis Ende 2025 auf unter 2,5 zu senken. Die Wachstumsinitiativen, einschließlich der Modernisierung der Anlagen in Palmerton und Bernburg, sollen die Produktionskapazitäten erhöhen und das langfristige Wachstum unterstützen.

Insgesamt bleibt Befesa optimistisch und bestätigt seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2025 in einer Spanne von 240 bis 265 Millionen Euro, was einem Wachstum von 13 bis 24% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 27,17EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.