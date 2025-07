Amadeus Fire: Umsatzrückgang trotz optimistischer Zukunftsperspektiven!

Die Amadeus Fire Group hat am 30. Juli 2025 ihren Zwischenbericht für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen, das im Bereich Personaldienstleistungen und Weiterbildung tätig ist, sieht sich in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld konfrontiert. Die Unsicherheiten in den Märkten, eine schwache Haushaltslage und veränderte Verantwortlichkeiten bei der öffentlichen Hand haben zu einem signifikanten Rückgang von Umsatz und Ergebnis geführt. Der Konzernumsatz fiel im ersten Halbjahr um 17,5 Prozent auf 186,6 Millionen Euro, während das operative EBITA um 77,7 Prozent auf 6,4 Millionen Euro sank.

Besonders betroffen ist das Segment Personaldienstleistungen, das einen Umsatzrückgang von 21,7 Prozent auf 109,7 Millionen Euro verzeichnete. Die operative Rohertragsmarge fiel auf 46,6 Prozent, was auf die Zurückhaltung der Unternehmen bei Neueinstellungen und verlängerte Entscheidungsprozesse zurückzuführen ist. Auch im Segment Weiterbildung, das um 10,7 Prozent auf 76,9 Millionen Euro zurückging, spiegelt sich die angespannte Marktlage wider. Hier sank das operative EBITA um 94,4 Prozent auf 0,7 Millionen Euro.