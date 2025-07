29. Juli 2025: Wirtschafts-Highlights, die die Märkte bewegen werden! Am Dienstag, den 29. Juli 2025, stehen zahlreiche Wirtschafts- und Finanztermine auf der Agenda, die sowohl in Europa als auch in den USA von Bedeutung sind. Der Tag beginnt früh mit Unternehmensberichten, wobei Imerys in Frankreich um 06:30 Uhr …