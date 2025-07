K+S unter Druck: Logistikprobleme und Dollar-Schwäche belasten Geschäft

Laut vorläufigen Ergebnissen sank der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 14 Prozent auf 110 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies war deutlich unter den Markterwartungen. Der bereinigte freie Finanzmittelfluss lag bei minus 8 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu einem Abfluss von 24 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Trotz dieser Rückschläge bestätigte K+S seine Jahresziele, da die Kalipreise zuletzt gestiegen sind.

Im zweiten Quartal 2023 sah sich der Kalidünger-Hersteller K+S mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die durch Logistikprobleme und die Schwäche des US-Dollars verursacht wurden. Das Unternehmen berichtete von Verzögerungen bei der Abfahrt eines Transportschiffes und einer Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune, die bereits im Juni begann, was im Vergleich zum Vorjahr eine Abweichung darstellt. Diese Faktoren führten dazu, dass die Geschäftszahlen hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben.

Die Aktien des Unternehmens gerieten jedoch unter Druck und verloren bis zum Nachmittag etwa 7,5 Prozent ihres Wertes, was zu einem Kurs von 13,56 Euro führte – dem niedrigsten Stand seit Mitte April. Seit dem Jahreshoch im Juni hat der Aktienkurs bereits rund ein Fünftel seines Wertes verloren. Ein kürzlich vermeldeter milliardenschwerer Abschreibungsbedarf, der auf die Dollar-Schwäche, veränderte langfristige Kalipreiserwartungen und einen gestiegenen Kapitalkostensatz zurückzuführen ist, belastete die Stimmung zusätzlich.

Trotz der Herausforderungen erwartet K+S, dass das operative Ergebnis im laufenden Jahr von 558 Millionen Euro auf zwischen 560 und 640 Millionen Euro steigen wird. Der bereinigte Free Cashflow soll leicht positiv ausfallen. Der vollständige Halbjahresbericht wird am 12. August veröffentlicht, was weitere Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens geben dürfte.

Insgesamt zeigt die Situation von K+S, wie externe Faktoren wie Logistikprobleme und Währungsbewegungen erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse eines Unternehmens haben können. Die Bestätigung der Jahresziele könnte jedoch darauf hindeuten, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, die Herausforderungen zu bewältigen und sich auf eine Erholung der Märkte vorzubereiten.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 13,28EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.