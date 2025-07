Raiffeisen Bank: Starkes Halbjahresergebnis und optimistischer Ausblick 2025!

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 30. Juli 2025 ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, der positive Ergebnisse im Kernkonzern (ohne Russland) zeigt. Das Konzernergebnis stieg um 5 Prozent auf 567 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Kernerträge blieben mit 1.529 Millionen Euro stabil, während die Neubildungsquote im zweiten Quartal bei 23 Basispunkten lag, mit einem optimistischen Ausblick von rund 35 Basispunkten für das gesamte Jahr 2025.

Die harte Kernkapitalquote ohne Russland beträgt 15,7 Prozent, während die Quote für den gesamten Konzern bei 18,2 Prozent liegt. Die RBI setzt ihre Strategie zur Reduzierung des Russlandgeschäfts fort, was zu einem Rückgang der Kundenkredite und Kundeneinlagen um jeweils 9 Prozent in lokaler Währung seit Jahresbeginn führte.