AUTO1 Group: Rekordwachstum im Q2 2025 – Umsatz und Absatz steigen rasant!

Die AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, hat am 30. Juli 2025 ihre Finanzzahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und ein starkes Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Absatz auf 200.498 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 20,6 % entspricht. Der Umsatz erreichte 2,0 Milliarden Euro, ein Plus von 29,8 %. Der Bruttogewinn betrug 231,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 33,4 % im Jahresvergleich entspricht. Besonders bemerkenswert ist das bereinigte EBITDA, das mit 42,3 Millionen Euro einen Anstieg von 104,1 % verzeichnete.

Im Detail verkaufte die AUTO1 Group im Merchant-Segment 176.674 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 18,9 % entspricht, und erzielte einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. Der Bruttogewinn in diesem Segment betrug 169,7 Millionen Euro, ein Anstieg von 24,4 %. Im Retail-Segment, das unter der Marke Autohero operiert, wurden 23.824 Fahrzeuge verkauft, was einen Rekord darstellt und einem Anstieg von 34,6 % entspricht. Der Umsatz in diesem Segment stieg auf 415,3 Millionen Euro, ein Plus von 43,2 %.

Für das Gesamtjahr 2025 hat die AUTO1 Group ihre Absatzziele angehoben und plant, zwischen 772.000 und 817.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Der erwartete Bruttogewinn wurde auf 890 bis 940 Millionen Euro erhöht, während die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 160 bis 190 Millionen Euro angehoben wurde.

Trotz der positiven Geschäftszahlen erlebte die Aktie von AUTO1 am Mittwoch, den 30. Juli, starke Kursschwankungen. Nach anfänglichen Gewinnen drehte der Kurs ins Minus, bevor er sich am Nachmittag wieder erholte. Analysten bewerten die Aktie weiterhin als attraktiv, weisen jedoch darauf hin, dass die Marktschätzungen bereits am oberen Ende der neuen Gewinnprognose liegen.

Insgesamt zeigt die AUTO1 Group eine dynamische Entwicklung und setzt auf weiteres Wachstum im Gebrauchtwagenmarkt.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 26,17EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.