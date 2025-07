Glencore kündigt milliardenschwere Einsparungen: So reagiert der Konzern!

Der Rohstoffkonzern Glencore hat ein umfassendes Sparprogramm angekündigt, um auf die gesunkenen Rohstoffpreise und die Auswirkungen des Handelskriegs, insbesondere zwischen den USA und anderen Ländern, zu reagieren. Bis Ende 2026 plant das Unternehmen, die Kosten um eine Milliarde US-Dollar zu senken. Diese Maßnahme wurde am Mittwoch von Unternehmenschef Gary Nagle bekannt gegeben, der auch darauf hinwies, dass bereits verschiedene Industriebereiche auf Effizienzpotenziale untersucht wurden. Dazu gehören die Straffung der Betriebsstruktur sowie die Optimierung des Managements und der Berichterstattung in den einzelnen Abteilungen. Weitere Details zu den geplanten Einsparungen sollen bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden.

Glencore sieht sich seit einiger Zeit mit sinkenden Preisen in seinem Kerngeschäft, insbesondere im Kohlesektor, konfrontiert. Auch die Preise für Kobalt, einen wichtigen Rohstoff für die Batterieproduktion, sind stark gefallen. Zudem leidet das Raffineriegeschäft des Unternehmens unter niedrigeren Metallverarbeitungsgebühren, was die wirtschaftliche Lage zusätzlich belastet.