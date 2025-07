Serviceware SE: Umsatzsprung und starke SaaS-Erlöse treiben Wachstum an!

Serviceware SE hat am 25. Juli 2025 seine Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2024/2025 veröffentlicht und die Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz stieg um 10,3 % im Vergleich zum Vorjahr auf 55,5 Millionen Euro, was den Erwartungen entsprach. Ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums war der Anstieg der SaaS- und Service-Erlöse um 30,5 % auf 42,8 Millionen Euro, unterstützt durch die anhaltende Umstellung von Lizenz- auf SaaS-Modelle sowie eine starke Nachfrage nach der AI-nativen ESM-Plattform. Zudem konnte das Unternehmen neue Kunden in den Bereichen Banken, Industrie und Bildung gewinnen und seine internationale Expansion vorantreiben, einschließlich der Zusammenarbeit mit einem Fortune Global 500-Kunden in Asien und dem ersten nordamerikanischen Geschäft über Maryville Consulting. Der Auftragsbestand stieg um 21,3 % auf 97,8 Millionen Euro, was eine gute Umsatzsichtbarkeit bietet.

Die EBITDA-Marge verbesserte sich leicht von 3,2 % auf 3,4 %, was im Einklang mit den Schätzungen steht. Diese Verbesserung wurde durch den höheren Anteil an SaaS-Erlösen und betriebliche Hebelwirkungen unterstützt, obwohl Investitionen in die SaaS-Transformation und Expansion die Margensteigerung begrenzten. Die Fokussierung auf die Integration von KI und wiederkehrende SaaS-Erlöse stärkt die Investitionsperspektive, da sie die Sichtbarkeit erhöht und das Potenzial für zukünftige Rentabilität unterstützt. Die Quirin Privatbank hat ihr Kursziel auf 27,50 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt.

In einem weiteren Update vom 30. Juli 2025 berichtete die Montega AG ebenfalls über die Q2-Zahlen von Serviceware. Das Unternehmen setzte seinen dynamischen Wachstumskurs fort, auch wenn die Ergebnisse leicht hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Jahresprognose sieht ein Umsatzwachstum von 5 bis 15 % auf 108,5 bis 118,8 Millionen Euro vor, mit einer leichten Verbesserung des EBITDA. Die SaaS-Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 30,5 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Lizenzerlöse mit 2,2 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurückblieben. Der Auftragsbestand von 97,8 Millionen Euro deutet auf eine positive Entwicklung hin. Montega erwartet, dass das starke SaaS-Wachstum und die Einführung der neuen AI Process Engine weiterhin zur Umsatzsteigerung beitragen werden. Das Kursziel wurde auf 25,00 Euro festgelegt, und die Kaufempfehlung bleibt bestehen.

Die Serviceware Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.