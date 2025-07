CENTROTEC SE: Großes Aktienrückkaufangebot startet im August 2025!

Die CENTROTEC SE hat am 30. Juli 2025 bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 1.147.300 Aktien zu einem Preis von 75,00 Euro pro Aktie beschlossen hat. Dieses Angebot nutzt die Ermächtigungen, die in den Hauptversammlungen vom 24. Juni 2024 und 26. Juni 2025 beschlossen wurden. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 1. August 2025 und endet voraussichtlich am 22. August 2025. Sollte die Anzahl der eingereichten Aktien die angebotene Menge übersteigen, erfolgt eine proportionale Berücksichtigung der Annahmeerklärungen.

Die Details des Rückkaufangebots werden in einer Angebotsunterlage veröffentlicht, die ab dem 30. Juli 2025 auf der Unternehmenswebsite sowie im Bundesanzeiger zugänglich sein wird. Das Rückkaufangebot berücksichtigt auch bereits erworbene eigene Aktien, die seit dem 4. Dezember 2024 im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms über die Börse Hamburg zurückgekauft wurden. Bis zum Stichtag 25. Juli 2025 hat CENTROTEC bereits 27.561 eigene Aktien erworben.