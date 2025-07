Neuer CEO für HHLA: Jeroen Eijsink bringt frischen Wind in die Logistik!

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat Jeroen Eijsink als neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt, der am 1. Oktober 2025 die Nachfolge von Angela Titzrath antreten wird. Der 52-jährige Niederländer bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Logistik- und Transportbranche mit, darunter bedeutende Positionen bei Deutsche Post DHL, C.H. Robinson und Girteka Group. Eijsink wird als international erfahrene Führungspersönlichkeit beschrieben, die über ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der globalen Logistik verfügt. Aufsichtsratschef Rüdiger Grube hebt seine Erfolge in der Führung und Transformation komplexer Organisationen sowie seinen Fokus auf Effizienz und Innovation hervor, die für die HHLA in einer entscheidenden Phase der Weiterentwicklung von Bedeutung sein werden.

Angela Titzrath, die seit neun Jahren an der Spitze der HHLA steht, wird das Unternehmen zum 30. September 2025 verlassen. Ihr Ausscheiden war bereits vor einem Monat mit dem Aufsichtsrat vereinbart worden. Unter ihrer Führung hat die HHLA eine bedeutende Transformation durchlaufen, insbesondere seit der Übernahme durch die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Hamburg und der Reederei MSC, die nun Mehrheitseigentümer der HHLA ist. Titzrath war jedoch nicht in die Vorbereitungen für den umstrittenen Einstieg von MSC eingebunden.