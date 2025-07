Elbstein AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung von 1,9 Millionen Euro abgeschlossen!

Die Elbstein AG hat erfolgreich eine Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionsvolumen von rund 1,9 Millionen Euro abgeschlossen. Diese Maßnahme wurde am 29. Juli 2025 in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben und stellt eine Korrektur zu einer vorherigen Veröffentlichung dar. Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen eines Bezugsangebots durchgeführt, das am 14. Juli 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Die bestehenden Aktionäre der Elbstein AG hatten die Möglichkeit, bis zu 1.012.282 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,85 Euro pro Aktie zu zeichnen. Die vollständige Platzierung der neuen Aktien erfolgte sowohl über das Bezugsangebot als auch durch eine Privatplatzierung. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die positive Marktaufnahme der Kapitalmaßnahme.