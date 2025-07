JPMorgan senkt Kursziel für Deutsche Börse: Was bedeutet das für Anleger?

Die US-Bank JPMorgan hat in einer aktuellen Analyse das Kursziel für die Deutsche Börse von 247 auf 246 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hat sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber angepasst, basierend auf den Halbjahreszahlen des Unternehmens. Diese Anpassungen führten zu leichten Senkungen der Gewinnprognosen je Aktie (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027. Die Veröffentlichung der Studie fand am 28. Juli 2025 statt, mit einer ersten Weitergabe am 29. Juli 2025.

Zusätzlich zur Kurszielanpassung hat die Deutsche Börse AG am 28. Juli 2025 eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien veröffentlicht. Im Zeitraum vom 21. bis 25. Juli 2025 wurden insgesamt 71.526 Aktien im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben. Dieses Programm wurde bereits am 24. Februar 2025 angekündigt. Die erworbenen Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Preis zwischen 254,80 Euro und 261,92 Euro pro Aktie gekauft. Insgesamt beläuft sich die Zahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 bis zum 25. Juli 2025 gekauften Aktien auf 941.848.