Anleihemärkte unter Druck: BIP-Rückgang und Handelsstreit belasten die Kurse

In der Eurozone wurden nur wenige relevante Konjunkturdaten veröffentlicht. Positiv fiel jedoch das Wirtschaftswachstum in Spanien im zweiten Quartal aus, das mit einem Anstieg von 0,7 Prozent zum Vorquartal die Erwartungen übertraf. Volkswirte hatten lediglich mit einem stagnierenden Wachstum von 0,6 Prozent gerechnet. Die Einigung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA hatte am Montag die Anleihemärkte zunächst gestützt. US-Präsident Donald Trump setzte Russland im Ukrainekrieg unter Druck und kündigte an, die Frist für höhere Zölle auf russische Handelswaren von 50 auf 10 oder 12 Tage zu verkürzen. Die Dekabank kommentierte, dass das Timing dieser Drohung möglicherweise nicht zufällig mit dem EU-US-Deal zusammenfällt.

Am Dienstag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach, während der Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 129,50 Punkte fiel. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,70 Prozent. Trotz dieser Kursbewegungen blieben die Schwankungen begrenzt, da die Anleger auf eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten im Laufe der Woche warteten, einschließlich der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

Am Mittwoch reagierten die Anleihemärkte kaum auf die Meldung eines gesunkenen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland, das im zweiten Quartal um 0,1 Prozent zurückging. Der Euro-Bund-Future stieg leicht um 0,01 Prozent auf 129,73 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,69 Prozent lag. Experten hatten diesen Rückgang erwartet, nachdem das BIP im ersten Quartal zuvor auf 0,3 Prozent revidiert wurde, was auf Vorzieheffekte aufgrund angekündigter US-Zölle zurückgeführt wurde.

Die Unsicherheit über die Handelsbeziehungen bleibt hoch, insbesondere nach der Einigung auf einen Basiszollsatz von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA. Diese Einigung sorgte zunächst für Zuversicht an den Aktienmärkten, während die als sicher geltenden Staatsanleihen nicht unter Druck gerieten. Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen wies darauf hin, dass die Einigung zwar einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU verhindert, jedoch den Zugang europäischer Unternehmen zu ihrem wichtigsten Auslandsmarkt erschwert, was die EU-Wirtschaft belasten könnte. Die Verhandlungen mit China und anderen Ländern stehen weiterhin aus, was zusätzliche Unsicherheiten mit sich bringt.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 129,6EUR auf Eurex (31. Juli 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.