Scout24 SE kauft 10.760 Aktien zurück – Ein Blick auf die Finanzstrategie!

Die Käufe erfolgten ausschließlich über regulierte Märkte oder multilaterale Handelssysteme, wobei ein beauftragtes Kreditinstitut die Transaktionen durchführte. Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Rückkäufen, einschließlich der zurückgekauften Stückzahlen, der gewichteten Durchschnittskurse und der Handelsplattformen, auf denen die Käufe stattfanden. So wurden beispielsweise am 21. Juli 2025 insgesamt 700 Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 120,15 Euro zurückgekauft, während am 22. Juli 2025 5.479 Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 119,55 Euro erworben wurden.

Am 28. Juli 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Zeitraum vom 21. bis 25. Juli 2025 insgesamt 10.760 Aktien im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben hat. Dieses Rückkaufprogramm wurde bereits am 3. April 2025 angekündigt.

Insgesamt hat die Scout24 SE seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 25. Juli 2025 bereits 177.676 Aktien zurückgekauft. Weitere Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite unter dem Bereich Investor Relations verfügbar.

Zusätzlich gab die Scout24 SE am selben Tag eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten bekannt. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2025 wird am 7. August 2025 veröffentlicht. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt.

Die Scout24 SE, mit Sitz in Berlin, ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Marktplätze, insbesondere in den Bereichen Immobilien und Automobil. Die aktuellen Maßnahmen, einschließlich des Aktienrückkaufprogramms, sind Teil der Strategie des Unternehmens, den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Insgesamt zeigt die Mitteilung, dass die Scout24 SE aktiv an der Optimierung ihrer Kapitalstruktur arbeitet und gleichzeitig Transparenz gegenüber den Investoren wahrt. Die bevorstehende Veröffentlichung der Finanzberichte wird von Analysten und Investoren mit Spannung erwartet, da sie weitere Einblicke in die finanzielle Lage und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens bieten wird.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 116,9EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.