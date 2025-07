Atoss Software: Analysten empfehlen Kauf – Kursziel 152 Euro!

Das Analysehaus Nuways hat die Aktie von Atoss Software mit der Bewertung "Buy" und einem Kursziel von 152 Euro neu aufgenommen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie lobte Analyst Philipp Sennewald die solide Leistung des Unternehmens im ersten Halbjahr, trotz der Herausforderungen, die die Branche derzeit erlebt. Die mittelfristigen Perspektiven für Atoss Software erscheinen vielversprechend, was den Anlagehorizont attraktiv macht, auch wenn die Bewertung bereits auf einem hohen Niveau liegt.

Atoss Software, ein Anbieter von Lösungen für digitale Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung und Zutrittskontrolle, verzeichnete im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von 10 %. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsatzerlöse, die mittlerweile 70 % des Gesamtumsatzes ausmachen, im Vergleich zu 64 % im Vorjahr. Dies ist vor allem auf das starke Wachstum im Cloud-Geschäft zurückzuführen, wo die Einnahmen um 30 % zulegten.