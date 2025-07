Energy S.p.A.: Kaufempfehlung mit Kursziel 1,30 EUR – DACH-Expansion gestartet!

Am 29. Juli 2025 veröffentlichte die GBC AG eine Research-Studie zur Energy S.p.A., in der die Aktie des Unternehmens mit einer „Kaufen“-Empfehlung und einem Kursziel von 1,30 EUR bewertet wird. Diese Einschätzung basiert auf der kürzlichen Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft, der EnergyOnSite GmbH, die darauf abzielt, die Marktchancen im Bereich der Energiespeichersysteme in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) besser zu nutzen.

Energy S.p.A. ist ein Unternehmen, das sich auf Energiespeichersysteme sowie Cloud- und Engineering-Dienstleistungen spezialisiert hat. Die Gründung der EnergyOnSite GmbH am 22. Juli 2025 wird als strategischer Schritt gewertet, um die Präsenz im DACH-Markt zu verstärken, der als einer der attraktivsten Märkte für die Verbreitung von Speichersystemen gilt. Insbesondere die Metropolregion München wurde als Hauptsitz gewählt, da sie über eine starke wirtschaftliche und technologische Infrastruktur verfügt.