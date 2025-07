Transparenz bei Müller - lila Logistik: Finanzberichte 2022 & 2024 angekündigt!

Für das Geschäftsjahr 2022 wird der Konzern-Jahresfinanzbericht am 30. März 2022 veröffentlicht. Die Berichterstattung erfolgt in deutscher Sprache und die entsprechenden Informationen sind auf der Unternehmenswebsite unter http://www.lila-logistik.com/de/kennzahlen abrufbar.

Zusätzlich wird für das Geschäftsjahr 2024 ebenfalls ein Konzern-Jahresfinanzbericht erwartet, dessen Veröffentlichung für den 31. März 2025 geplant ist. Auch dieser Bericht wird in deutscher Sprache zur Verfügung stehen und die Details sind ebenfalls auf der genannten Website zu finden.

Darüber hinaus hat die Müller - Die lila Logistik SE angekündigt, dass ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 15. August 2025 veröffentlicht wird. Diese Berichte sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die das Unternehmen erfüllen muss, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Die Müller - Die lila Logistik SE hat ihren Sitz in Besigheim-Ottmarsheim, Deutschland, und ist in der Logistikbranche tätig. Das Unternehmen ist bekannt für seine effizienten Logistiklösungen und hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Akteur in diesem Sektor etabliert. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskommunikation und dient dazu, das Vertrauen der Stakeholder zu stärken.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilungen verantwortlich ist, bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Finanzkommunikation an, einschließlich der Veröffentlichung von Corporate News und Pressemitteilungen.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung der Müller - Die lila Logistik SE, dass das Unternehmen weiterhin auf Transparenz und rechtzeitige Informationsweitergabe setzt, um den Anforderungen des Marktes und der Investoren gerecht zu werden. Die genannten Termine für die Finanzberichte sind entscheidend für die Analyse der Unternehmensentwicklung und die strategische Planung der Stakeholder.

Die Mueller - Die lila Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 4,61EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.