BMW mit Fehlsignal

In dem Wertpapier von BMW ging es in den letzten Tagen hochemotional zu, in der abgelaufenen Woche schaffte die Aktie auf Wochenbasis noch den Sprung über den Buy-Trigger von 86,54 Euro und konnte zeitweise auf 90,90 Euro weiter zulegen. Doch die desaströsen Quartalszahlen zwangen den Autobauer zurück in seine vorherige Schiebephase und den 200-Wochen-Durchschnitt um 84,59 Euro wieder talwärts. Dennoch könnte aus der Aufwärtsbewegung seit Anfang April noch eine fünfwellige Impulswelle hervorgehen und damit den Grundstein für eine mittelfristige Trendwende legen. An Volatilität dürfte es hierbei nicht fehlen, was nicht nur sehr weite Stopps erfordert, sondern auch stahlharte Nerven.

Potenziell interessant für einen spekulativen Long-Einstieg in der BMW-Aktie bildet der Bereich um 80,00 Euro, unter der Annahme, dass der seit April laufende Aufwärtstrend nicht gebrochen wird. Indes könnte von dort aus ein Sprung in den Bereich von 92,50 und darüber an 100,00 Euro vorbereitet werden und würde sich für ein entsprechendes Investment auf der Oberseite anbieten. Ein Kursrutsch unter 77,40 Euro würde jedoch größere Abschlagsrisiken in Richtung 70,94 und darunter 76,58 Euro auslösen. Ein Investment in deutsche Autobauer bleibt unter den gegebenen Umständen ein hochriskantes Unterfangen.