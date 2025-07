DAX weiter im Pendelmodus

Die wichtigste Nachricht am Mittwochabend dürfte von der US-Notenbank Fed gekommen sein, sie beließ den bisherigen Zinssatz zwischen 4,25 und 4,50 Prozent unverändert und wartet offenbar noch weitere Auswirkungen des Zollstreits ab. Zusammengefasst verlief die bisherige Bilanzsaison in den USA recht solide (86 Prozent über Erwartungen) und stützt dadurch die Märkte rund um den Erdball. Doch der DAX kann sich aus seiner Seitwärtsbewegung zwischen 23.950 und auf der Oberseite 24.480 Punkten weiterhin nicht befreien und lässt Anleger mit einer gewissen Sommerflaute im Stich. Nur ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite mindestens über 24.480 Punkte dürfte frische Impulse in Richtung 24.730 und darüber 24.961 Punkte generieren. Auf der Unterseite würde eine Aufgabe des markanten Unterstützungsbereichs der letzten Wochen Abschläge zunächst in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.840 Punkten hervorrufen, darunter zurück auf die Märztiefs bei 23.476 Zählern. Vorläufig bleibt Anlegern nichts weiter übrig, als diese Schiebephase einfach auszusitzen.

Aktuelle Lage