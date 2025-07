EUR/USD Kapital fließt wieder in die USA Insgesamt hat das Paar EUR/USD in der abgelaufenen Aufwärtsphase den Zielbereich um 1,1815 US-Dollar ganz gut getroffen und sollte an dieser Stelle in eine kurzzeitige Konsolidierung übergehen. Diese dauert wie erwartet an, fällt in den letzten drei …