Alphabet attackiert Rekordniveaus

Kurzfristig orientierte Anleger könnten das aktuelle Momentum noch für einen kurzzeitigen Einstieg mit einem Ziel an dem Rekordhoch aus Anfang dieses Jahres bei 208,70 US-Dollar nutzen und schnell Kasse machen. Aber erst ein signifikanter Wochenschlusskurs über dem Februarhoch dürfte den nächsten Rallyeabschnitt bei Alphabet aktivieren und mittelfristig Kursgewinne an 256,55 US-Dollar ermöglichen. Hierdurch würde auch die seit nunmehr April 2024 anhaltende Konsolidierung ein rasches Ende finden und dem Papier deutlichen Aufschwung verliehen. Im Bereich der Rekordstände ist jedoch aus technischer Sicht mit einem Pullback zu rechnen, dieser könnte zeitweise auf 193,31 und darunter sogar in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 173,02 US-Dollar talwärts reichen. Genau dieses Niveau würde sich überdies für den strategischen Aufbau von Long-Positionen anbieten.

Trading-Strategie: