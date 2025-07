DAX noch immer in Schockstarre nach Zoll-Deal – Microsoft hebt ab

Der Euro fällt dynamisch, als würden Investoren, die zuvor europäische Aktien suchten, sie nun wieder verkaufen. Der DAX hat seine Ankopplung an die Wall Street vorerst beendet. Dort neue Rekorde, hier eine trendlose Schaukelbörse, eng begrenzt zwischen 24.000 und 24.500 Punkten. Das Kaufinteresse der Anleger ist weg. Der von vielen als demütigend empfundene Zoll-Deal sorgt für eine Art Schockstarre auf dem Frankfurter Parkett.

Die USA drehen derweil beim Thema Künstliche Intelligenz voll auf. Microsoft zeigt, dass es durch verbesserte Software mehr KI-Leistung für weniger Geld abbilden kann. Die berühmten Skaleneffekte lösen eine Rally in der Aktie aus. Die Marktkapitalisierung wächst um gut 300 Milliarden Dollar. Das entspricht ungefähr der gesamten Marktkapitalisierung des größten Softwarekonzerns Europas, SAP. „Copilot“-Lizenzen verkaufen sich wie geschnitten Brot und gehen zu Zehntausenden weg. Microsoft zeigt mit den Quartalszahlen, wie schnell KI-Tools vom „Nice to have“ zum gefühlten Standard werden. An den Quartalszahlen kann man eindrucksvoll die tiefe Durchdringung der Wirtschaft mit KI herauslesen, samt der Dynamik, die daraus entsteht.

Der Nasdaq steigt auf ein neues Rekordhoch, der S&P 500 folgt ihm im elektronischen Handel in den frühen Morgenstunden. Die Wall Street schüttelt damit auch die Sitzung der US-Notenbank ab, wo es zwar bereits zwei der zwölf Offenmarktausschuss-Mitglieder gibt, die für Zinssenkungen sind, die zehn anderen samt ihrem Vorsitzenden Powell aber lieber weiter abwarten wollen. Die Fed-Sitzung gestern war mindestens eine Absage gegenüber einer Zinssenkung im September, im schlimmsten Fall sogar für das ganze Jahr 2025.

