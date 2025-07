Argo Graphene Solutions Corp. erhält Bestellung von Ceylon Graphene Technologies

Die Bestellung umfasst 1.000 kg Graphenoxidpaste, aus der voraussichtlich rund 50 Tonnen Flüssigdispersion hergestellt werden können, die als Direktzusatz in Beton verwendet wird. Die Paste wird verpackt und an Argos Mischanlage in Kenner, Louisiana, geliefert, wo die Endproduktaufbereitung und der Vertrieb erfolgen. Diese Bestellung stellt einen wichtigen Schritt zum Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit Ceylon Graphene dar, um der weltweit steigenden Nachfrage nach hochreinem Graphen für Anwendungen in Beton, Zement und Asphalt gerecht zu werden.

Der President und CEO von Argo, Scott Smale, besuchte im Juli 2025 die Einrichtung von Ceylon Graphene in Homagama, Sri Lanka. Während seines Besuchs führte Herr Smale produktive Gespräche mit dem CEO von Ceylon Graphene, Manju Gunawardana, und besichtigte das Labor und die Produktionsanlage des Unternehmens sowie das Sri Lanka Institute of Nanotechnology (SLINTEC), in dem fortschrittliche Charakterisierungen und Tests von Graphen durchgeführt werden.

„Diese Bestellung stellt einen entscheidenden Meilenstein für Argo dar“, sagte Herr Smale. „Die jüngsten Fortschritte in der Graphenproduktion sowie neue wissenschaftliche Tests unterstreichen das transformative Potenzial von Graphen in der Bauindustrie. Wir freuen uns darauf, diese Technologie zu nutzen, um fortschrittliche und nachhaltige Lösungen für den Bausektor bereitzustellen.“

Aktuelle wissenschaftliche Studien, die in MDPI veröffentlicht wurden, zeigen, dass mit Graphen verstärkter Beton gegenüber herkömmlichem Beton erhebliche Verbesserungen bietet – darunter eine 44 % höhere Druckfestigkeit, eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit sowie eine 200 % geringere maximale Eindringtiefe. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von graphenmodifiziertem Beton, überlegene mechanische Festigkeit, thermische Regulierung und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bauwesen zu liefern.