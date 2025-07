Samsung kämpft mit Chip-Kollaps – kann Tesla die Wende bringen?

Chipsparte in der Krise – Gewinneinbruch auf Sechsjahrestief

Samsung Electronics hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt und liefert dabei ein durchwachsenes Bild. Während der Umsatz mit 74,6 Billionen Won (rund 53,5 Milliarden US-Dollar) die Analystenschätzungen knapp übertraf, fiel der operative Gewinn mit 4,7 Billionen Won deutlich unter den Konsens von 5,33 Billionen Won. Besonders schwer wiegt der dramatische Gewinneinbruch im Halbleitergeschäft: Hier brach der operative Gewinn im Jahresvergleich um 93,8 Prozent auf nur noch 400 Milliarden Won ein.

Die traditionell starke Chipdivision – die Geschäftseinheit "Device Solutions", in der Speicherchips, Foundry-Services und Halbleiterdesign gebündelt sind – steht massiv unter Druck. Der Gewinn stürzte von 6,45 Billionen Won im Vorjahresquartal auf nur noch 400 Milliarden Won ab. Der Umsatz der Sparte sank leicht auf 27,9 Billionen Won. Hauptgründe sind laut Unternehmensangaben Wertberichtigungen auf Lagerbestände sowie Einmaleffekte im Zusammenhang mit US-Exportbeschränkungen gegenüber China.

Hinzu kommt der zunehmende Wettbewerb im Speicherchipsegment: Konkurrent SK Hynix hat Samsung im wachsenden Markt für High Bandwidth Memory (HBM) den Rang abgelaufen. Analysten von Counterpoint Research sehen beide Unternehmen mittlerweile auf Augenhöhe.

Tesla-Deal soll Foundry-Geschäft beflügeln

Trotz der trüben Zahlen setzt Samsung auf ein starkes Comeback in der zweiten Jahreshälfte, vor allem im margenstarken Foundry-Geschäft. Hoffnungsträger ist der Vertrag mit Tesla über 16,5-Milliarden US-Dollar zur Herstellung sogenannter "AI6"-Chips. Die Chips sollen ab 2026 in der neuen Fabrik im texanischen Taylor produziert werden. Tesla-CEO Elon Musk bestätigte den Deal kürzlich und deutete an, dass das Auftragsvolumen noch steigen könnte.

"Auf Basis dieses Meilensteins erwarten wir zusätzliche Großaufträge", sagte Noh Mi-jung, Vizepräsidentin der Foundry-Sparte. Die Vereinbarung mit Tesla könnte sich als Türöffner für weitere Partnerschaften erweisen – insbesondere mit US-Technologiekonzernen, die auf zuverlässige Lieferketten außerhalb Chinas setzen.

AI als Hoffnungsträger – HBM4 in Vorbereitung

Im Bereich künstlicher Intelligenz positioniert sich Samsung mit neuen Produkten: Prototypen der nächsten HBM-Generation – HBM4 – wurden bereits an Kunden versendet, darunter mutmaßlich auch Nvidia. Während der Konzern zuletzt Schwierigkeiten hatte, seine HBM3E-Chips zügig zu liefern, soll die neue Generation 2026 marktreif sein.

Laut Samsung ist die Nachfrage nach AI-Chips weiter hoch, dank Investitionen von Cloud-Giganten wie Microsoft und Meta. Dennoch warnt das Unternehmen vor Überangebot und möglichen Preiskorrekturen.

Smartphones als Lichtblick: Galaxy-Serie überzeugt

Deutlich besser lief es im mobilen Segment: Die Sparte "Mobile Experience" verzeichnete ein Umsatzplus auf 29,2 Billionen Won und einen Gewinnsprung von 2,23 auf 3,1 Billionen Won. Treiber waren die starke Nachfrage nach dem Galaxy S25, der A-Serie und neuen Tablets. Auch die kürzlich vorgestellten Foldables sorgten für Impulse.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion