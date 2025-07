Baader Bank senkt Puma auf 'Reduce' - Ziel 18 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Puma von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 18 Euro gesenkt. Der Sportartikelhersteller dürfte einen weiten Weg vor sich haben, hin zu einer Normalisierung der Geschäfte, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte bezog sich auf Aussagen des neuen Chefs Arthur Hoeld, dass das Jahr 2025 ein Neustart werde und 2026 ein Übergangsjahr./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 13:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben