Trumps Zölle lassen Ford bluten

Ford Motor hat seine Anleger am Mittwoch vor einer massiven Mehrbelastung durch US-Zölle gewarnt und eine pessimistischere Jahresprognose vorgelegt. Das Unternehmen rechnet nun mit negativen Auswirkungen von rund 2 Milliarden US-Dollar, nachdem es im ersten Quartal noch von 1,5 Milliarden US-Dollar ausgegangen war. Im Quartal selbst schlugen die Zölle bereits mit 800 Millionen US-Dollar zu Buche.

Für das Gesamtjahr prognostiziert der Konzern nun einen bereinigten Gewinn von 6,5 bis 7,5 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 7 bis 8,5 Milliarden. Damit liegt die neue Prognose "deutlich unter" dem Vorjahresergebnis von 10,2 Milliarden US-Dollar, so CFRA-Analyst Garrett Nelson.

Der Quartalsbericht zeigt die Belastungen deutlich: Ford schrieb einen Verlust von 36 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar erzielt worden war. Haupttreiber waren neben den Zollkosten ein teurer Rückruf. Der Umsatz legte dennoch um 5 Prozent auf 50,2 Milliarden US-Dollar zu und übertraf die Analystenschätzungen. Besonders gefragt waren Benziner und Hybride, während das Elektrogeschäft mit einem Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar erneut tiefrot blieb – trotz einer Verdopplung des EV-Umsatzes auf 2,4 Milliarden US-Dollar.

Ford-Finanzchefin Sherry House verwies auf anhaltend hohe Zölle für Autoimporte aus Mexiko und Kanada sowie auf die 50-Prozent-Abgaben auf Aluminium und Stahl. Rivalen wie General Motors seien noch stärker betroffen, sie kalkulieren mit bis zu fünf Milliarden US-Dollar Mehrkosten.

Am 11. August will Ford in Kentucky seine Zukunftspläne für die E-Mobilität vorstellen. Farley sprach von einem "Moment wie damals bei der Einführung des Model T".

Die Aktie reagierte schwach: Nachbörslich fiel sie um 1,6 Prozent, nachdem sie schon im regulären Handel 1,9 Prozent verloren hatte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion