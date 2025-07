AMS Osram schreibt Gewinne - Stärkeres zweites Halbjahr erwartet

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 13,50 auf 14,80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Harry Blaiklock wies am Freitag auf einige Kurstreiber hin. So stehe eine Trendwende im Geschäftszyklus an und der Verkauf eines Teilbereichs könne den Schuldenabbau voranbringen....