Tomorrowland 2025 - Sadhguru ruft dazu auf, Meditation in größerem Umfang zu praktizieren, um das psychische Wohlbefinden weltweit zu verbessern.

Mit Sadhguru an der Seite der globalen DJ-Legenden Alok, Amelie Lens, Like Mike, Kölsch, DJ Anna und Ida Engberg verband Tomorrowland 2025 elektronische Beats mit einem kraftvollen Aufruf zu Meditation und geistigem Wohlbefinden

Tomorrowland und der Love Tomorrow Summit 2025 haben diese Frage diese Woche beantwortet, als der globale spirituelle Führer Sadhguru Einblicke in die Tanzkultur und die elektronische Musikszene gab und über Meditation, den Geist und darüber sprach, wie globale Vernetzung kollektives Handeln und Transformation vorantreiben kann.

Bei diesem einzigartigen Zusammentreffen der Welten traf der brasilianische Superstar-DJ Alok auf Sadhguru zu „Discover the Miracle of Mind" – einem tiefgründigen Gespräch über inneres Wohlbefinden, Meditation und die Kraft des Geistes. Die Diskussion traf den Nerv der Teilnehmer und sorgte für mehr Klarheit und Ausgewogenheit in der energiegeladenen Atmosphäre des Festivals.

Sadhguru nahm außerdem an zwei Podiumsdiskussionen mit den renommierten DJs Amelie Lens, Like Mike, Kölsch, DJ Anna und Ida Engberg teil, womit er die Künstler unterstützte, über ihre Plattformen positive Veränderungen zu bewirken. Es wurden Themen wie psychische Gesundheit und die Bedeutung von Meditation für das Gleichgewicht eines jedes Menschen besprochen.

Sadhguru kommentierte: „Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Die Gegenwart kann man erleben. Aber die Zukunft kann man gestalten, wenn man danach strebt. Zum ersten Mal in der Geschichte können wir mit der gesamten Menschheit in Verbindung treten. Wenn wir die Welt verändern wollen, wenn wir die Menschheit verändern wollen, dann ist jetzt die Zeit dafür. Lassen Sie uns das gemeinsam tun."

Die Einladung von Sadhguru zeigt das Engagement von Tomorrowland, Kreativität mit Diskussionen über Wohlbefinden und Nachhaltigkeit zu verbinden. Sadhgurus „Save Soil"-Bewegung und seine rekordverdächtige Meditations-App https://isha.sadhguru.org/uk/en/miracle-of-mind Miracle of Mind , die in den ersten 15 Stunden mehr als 1 Million Mal heruntergeladen wurde, beeinflussen weiterhin kulturelle Diskussionen weltweit.

Vor drei Jahrzehnten gründete Sadhguru die Isha Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Wohlergehen der Menschen verschrieben hat. Isha bietet kraftvolle Yogaprogramme für die menschliche Transformation und das Wohlbefinden an und hat bahnbrechende Projekte initiiert, um ländliche Gemeinden zu verbessern. Sadhgurus Umwelt- und Sozialinitiativen haben weltweite Anerkennung von Organisationen wie der UNO, der IUCN, der FAO, dem WFP und dem UNEP erhalten und dienen als erfolgreiche Modelle für die Ermächtigung der Menschen und die Wiederbelebung von Gemeinschaften weltweit.

Sadhguru hat auf Foren wie dem Hauptsitz der Vereinten Nationen, dem UNESCO-Hauptsitz, der Weltbank, dem House of Lords, TED, Microsoft und Google gesprochen.



Sadhgurus Besuch in Tomorrowland folgt auf eine kürzliche Tournee durch die USA, bei der er sein neues Buch „Death: Only for Those Who Shall Die" beworben hat, das auf den Bestsellerlisten von Amazon und USA Today steht.

