Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 25-2025

Erstveröffentlichung: 07.08.2025, 12:00, Europe/Berlin
Geschätzte Leserschaft,
wenn Sie denken, dass Gold, Silber und Kupfer mit je rund 40% die am besten performenden Metalle der vergangenen 52 Wochen waren, dann irren Sie sich. Denn mit Platin und Palladium haben sich klammheimlich zwei weitere Edelmetalle mit einer Performance von jeweils über 50% vorbeigeschlichen. Verwunderlich ist das nicht, klaffen doch bei beiden Metallen erhebliche Angebotsdefizite. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserem Batteriemetallreport, der über den untenstehenden Link kostenfrei abgerufen werden kann.
Aktie der Woche
Sierra Madre Gold & Silver will 19,5 Millionen Dollar unter Beteiligung von Eric Sprott generieren
Wie das Unternehmen mitteilte, sollen mittels einer Privatplatzierung bis zu 27.858.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,70 Dollar pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 19.500.600 Dollar ausgegeben werden. Ursprünglich plante das Unternehmen lediglich eine Finanzierung über 10 Millionen Dollar, stockte diese nun aber auf fast das Doppelte auf, da unter anderem auch Eric Sprott mit einer seiner Unternehmen teilnehmen will.
News: Sierra Madre gibt Aufstockung der Privatplatzierung auf $19,5 Millionen mit Beteiligung von Eric Sprott
Unternehmensnews
Arizona Sonoran Copper erhält 5,8 Millionen CA$ von Hudbay Minerals
Wie Arizona Sonoran Copper jüngst mitteilte, konnte man eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 5,8 Millionen CA$ mit Hudbay Minerals Inc. abschließen, das damit seine Vorzugsrechte gemäß seiner Investorenrechtsvereinbarung ausgeübt hat.
News: Arizona Sonoran schließt Privatplatzierung in Höhe von 5,8 Millionen CAD mit Hudbay Minerals ab
Canada Nickel vermeldet weitere Nickelressourcen
So verfügt das Projekt Mann Central über eine angezeigte Mineralressource von 236,7 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 % und 0,52 Millionen Tonnen Nickel und eine abgeleitete Mineralressource von 543,2 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,21 % und 1,15 Millionen Tonnen Nickel sowie über ein Explorationsziel von weiteren 0,6 bis 2,0 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,19 bis 0,21 %.
News: Canada Nickel gibt erste Ressourcen bei Mann Central und Texmont bekannt
Fury Gold Mines startet richtungsweisende Bohrkampagne
Fury Gold Mines gab kürzlich bekannt, dass das Explorationsbohrprogramm 2025 im Projekt Committee Bay, welches 7 bis 10 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 5.000 Meter umfasst und sich hauptsächlich auf die Erweiterung des Zielgebiets Three Bluffs Shear Zone konzentriert, gestartet wurde.
News: Fury beginnt Bohrprogramm 2025 auf Committee Bay
Green Bridge Metals erwirbt endgültige Option auf Serpentine Projekt
Die Gesellschaft gab bekannt, dass man mit Encampment Minerals Inc. eine endgültige Vereinbarung über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % am großen Kupfer-Nickel-PGE-Serpentine-Projekt mit großen Tonnagen im Norden des St. Louis County (Minnesota), 5 Kilometer südöstlich der Stadt Babbitt, geschlossen hat.
News: Green Bridge Metals schließt endgültige Vereinbarung über die Option auf das großvolumige Kupfer-Nickel-PGE- Serpentine -Projekt im Duluth-Komplex, Minnesota, USA
Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.
