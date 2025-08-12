Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 26-2025

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Namen von Endeavour Silver + Fury Gold Mines + GoldMining + Green Bridge Metals + Hannan Metals + IsoEnergy + Miata Metals + Millennial Potash + Osisko Development + Sibanye-Stillwater + Southern Cross Gold, Unternehmen, mit denen die Swiss Resource Capital AG (SRC) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: Swiss Resource Capital AG · Autor(in): Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 11.08.2025, 07:00, Europe/Berlin

Geschätzte Leserschaft,

das zweite Halbjahr 2025 hat begonnen und die Rohstoffwelt befindet sich in einer saisonal eher schwächeren Phase. Zudem sorgen Trumps Zoll-Eskapaden weiterhin für eine Menge an Unsicherheit. Trotz alledem glänzen unsere Rohstoff-Favoriten mit überaus guten Nachrichten und können sich durch Übernahmen und Finanzierungen in eine exzellente Ausgangsposition für die stärkeren Rohstoff-Monate positionieren.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Sibanye-Stillwater übernimmt bedeutenden Recycler in den USA

Sibanye-Stillwater gab unlängst bekannt, dass es eine Kaufvereinbarung zum Erwerb von Metallix Refining für einen Barpreis von 82 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 verarbeitete Metallix rund 4,2 Millionen Pfund edelmetallhaltige Abfallstoffe und produzierte rund 21.000 Unzen Gold, 874.000 Unzen Silber, 48.000 Unzen Palladium, 48.000 Unzen Platin, 4.000 Unzen Rhodium, 3.000 Unzen Iridium und 263.000 Pfund Kupfer. Das Unternehmen verfügt über einen globalen Kundenstamm, den es neben seinen Kunden in den Vereinigten Staaten auch aus Großbritannien und Südkorea bedient.

News: Sibanye-Stillwater übernimmt US-Metallrecycler Metallix und stärkt damit seine globale Präsenz im Recyclingbereich

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Fury Gold Mines mit exzellenten metallurgischen Ergebnissen

Fury Gold Mines gab jüngst die vorläufigen Ergebnisse der metallurgischen Tests auf seiner Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin im Eeyou Istchee James Bay Territory im Norden von Quebec bekannt, wobei aus einer einzigen Mischprobe 62,2 % des Lithiums gewonnen und ein Konzentratgehalt von 5,59 % Li2O erzielt werden konnte.

News: Fury meldet vielversprechende metallurgische Testergebnisse aus der Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin in Elmer East

GoldMining forciert Entwicklung seiner Kupferprojekte

GoldMining treibt seine Gold-Kupfer-Strategie in ganz Amerika voran, wobei unternehmenseigene Projekte geschätzte Mineralressourcen von über 1,7 Milliarden Pfund Kupfer beherbergen.

News: GoldMining Inc. erschließt strategischen Kupferwert inmitten historischer Preisanstiege

Green Bridge Metals stößt auf bedeutende Nickel-Kupfer-Ader

Die Kernprobenahmergebnisse auf dem Projekt Skibo umfassten Abschnitte mit 0,28 % Kupfer und 0,15 % Nickel über 153 Meter, darunter 3,1 Meter mit 1,6 % Kupfer, 0,4 % Nickel und 18,3 ppm Platingruppenelementen.

News: Green Bridge Metals meldet bedeutende disseminierte und hochgradige Kupfer-Nickel-Mineralisierung aus zuvor nicht beprobter Kernbohrung im Skibo-Prospekt

Miata Metals stößt auf bis zu 675g/t Gold

Wie das Unternehmen bekanntgab, haben die ersten Bohrungen am vorrangigen Ziel Puma im Goldprojekt Sela Creek breite Zonen mit intensiven Adern durchschnitten. Eine Einzelprobe ergab zudem 675 g/t Gold.

News: Miata Metals durchschneidet breite Aderabschnitte im Zielgebiet Puma des Goldprojekts Sela Creek in Suriname

Millennial Potash nimmt 9 Millionen Dollar ein

Millennial Potash vermeldete jüngst, dass es eine Privatplatzierung von 5.903.226 Einheiten zu einem Preis von 1,55 Dollar pro Einheit durchführt. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird zur Finanzierung der weiteren Exploration und Erschließung des Banio-Kaliumprojekts verwendet.

News: Millennial gibt Erhöhung der Privatplatzierung auf 5.903.226 Einheiten mit einem Erlös von 9.150.000 Dollar bekannt

Osisko Development erhält Kreditlinie über 450 Millionen Dollar

Wie die Gesellschaft mitteilte, erhält man eine Projektkreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US$ vom neuen strategischen Partner Appian Capital Advisory, um die Entwicklung und den Bau des Goldprojekts Cariboo in B.C., Kanada, zu finanzieren.

News: Osisko Development sichert sich eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar zur Entwicklung des Goldprojekts Cariboo

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

