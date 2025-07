Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

supernova1712 schrieb 10.08.24, 10:15

Kaum ein Alltagseinkauf im Supermarkt kommt ohne die Produkte von Unilever aus. Der Konsumgüterkonzern hat seine Wurzeln in der 2017 verkauften Margarine-Produktion, etwa Rama) und ist heute bekannt für Marken wie die Deos von Axe und die Knödel von Pfanni. Recht jung ist noch die Fleischersatz-Marke Vegetarian Butcher.



Bereits während der Inflationswelle setzte Unilever hohe Preisaufschläge bei Produkten wie Magnum-Eis durch. Viele Analysten überraschte deshalb, dass das Unternehmen auch im ersten Halbjahr 2024 seine Gewinnmarge klar ausweitete. Die operative Marge kletterte um 2,5 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent, obwohl das Unternehmen seine Preise im Schnitt nur noch um 1,6 Prozent angehoben hat.



Ziele in eine Rotation aus dem Techbereich heraus wären in Europa außerdem die Konsumgüterkonzerne Danone und Nestlé. Doch die im Vereinigten Königreich beheimatete Unilever hält gegenüber den Konkurrenten aus der Schweiz und Frankreich einen klaren Trumpf in der Hand: die konkurrenzlos hohe Eigenkapitalrendite von rund 35 Prozent. Nestlé schafft nur 29 und Danone gar nur 5,2 Prozent. Das lässt erwarten, dass auch die Dividendenrendite dauerhaft höher ausfallen wird, was eine etwas höhere Bewertung rechtfertigen würde. Die Investoren haben diese Perspektive bereits gewürdigt, die Unilever-Aktie hat die von Nestlé zuletzt klar abgehängt. An Cash mangelt es zudem nicht, sodass nicht nur Geld für Aktienrückkäufe da ist, sondern auch für Investitionen, was weiteres Wachstum erwarten lässt.

